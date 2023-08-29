Ігнат: Ціллю російських окупантів в Україні є продовольчий сектор

Продовольчий сектор наразі є ціллю російських окупантів в Україні. Таким чином країна-агресорка хоче психологічно тиснути на українське суспільство.
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Ворог поступово, методично тримає в напрузі наші Сили оборони й український народ, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Ми бачили це з портами, на Одещині та в інших регіонах. Зерно, інше продовольство - от обличчя росії, яка влаштувала тут не один Голодомор. Зараз вона продовжує цю роботу. Минулого року це була енергетика, зараз - продовольчий сектор. Ворог намагається нищити нашу економіку і таким чином впливати на психологічний стан нашого народу", - зазначив він.
За словами Ігната, ворог має свої певні завдання, цілі, об'єкти, які вони намагаються уразити й знищити.
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