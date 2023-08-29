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путін не буде особисто присутній на саміті G20 у Делі, - ЗМІ

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російський президент владімір путін не буде особисто присутній на саміті G20 у Делі.

Про це повідомило російське агентство "Интерфакс", посилаючись на заяву канцелярії індійського прем’єра Нарендри Моді, пише "Європейська правда".

За повідомленням, путін сказав прем'єр-міністру Індії Моді в телефонній розмові, що на зустрічі 9 і 10 вересня рф представлятиме міністр закордонних справ сергєй лавров.

У повідомленні зазначено, що Моді "висловив розуміння у зв'язку з цим рішенням".

Під час пандемії у 2020 і 2021 роках путін брав участь у зустрічах G20 через відеоконференцію. Він також відмовився брати участь у заході 2022 року на Балі, де світові лідери засудили його збройне вторгнення до України.

На початку серпня західні ЗМІ з посиланням на джерела у кремлі писали, що путін не виключає особистої появи на саміті "двадцятки".

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