Гончар: У випадку припинення електро- й теплопостачання будинки перетворяться на холодні пастки

росія з наближенням холодного сезону може знову повернутися до обстрілів об'єктів енергетики та теплопостачання. Це може викликати багато проблем для жителів міст. Тому варто завчасно підготуватися. Про це в коментарі Gazeta.ua розповів Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин.

"Найперше треба подумати про запас води, ліхтарики, повербанки, батарейки, газові балони. Але універсального рецепту немає. Одна справа, коли ви мешкаєте в селі далеко від зони бойових дій, то вам не дуже щось загрожує. Крім випадку, що не буде електроенергії. Але завжди є дрова і пічка, газовий балон – питання тепла та їжі можна вирішити", – сказав Гончар.

У великому місті у багатоквартирному будинку – це інша справа. Там у випадку припинення електро- й теплопостачання будинки перетворюються на холодні пастки, наголосив експерт.

"Буржуйка на 25-му поверсі вас не врятує. Запас дров там не зробити. Тому мешканцям великих міст треба шукати прихисток у селі. Щоб була можливість швидко покинути місто. Звісно, будуть організовані теплопункти, але не думаю, що це тотально виручить всіх", – уточнив Гончар.

Генератор на багатоквартирний будинок – це також не надто вдала ідея, додав експерт.

"Якщо у будинку три сотні квартир, кілька під'їздів, понад дев'ять поверхів – а це значить, що ви можете користуватися тільки електроенергією, то треба ставити потужний генератор. Потрібно створити запас пального. А його небезпечно тримати біля будинку, щоб не трапилася пожежа. Це варіант для таунхаусів чи котеджного містечка", – пояснив Гончар.