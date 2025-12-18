Каллас: Для проведення виборів в Україні потрібне насамперед припинення вогню

Глава дипломатії ЄС із закордонних справ Кая Каллас вважає, що для проведення виборів в Україні потрібне насамперед припинення вогню в межах гарантій безпеки – водночас, вона виступає і за проведення виборів у росії.
Про це, як пише "Європейська правда", посадовиця заявила, спілкуючись з українськими журналістами у Брюсселі 17 грудня, передає "Радіо Свобода".
За її словами, для проведення вибрів в Україні потрібне припинення вогню, а після нього – відчутний, сталий мир.
"Якщо є мир, звичайно, ви також можете організувати вибори. Але для цього потрібні гарантії безпеки, що росіяни не почнуть бомбардування", – заявила Каллас.
Вона зауважила, що водночас з очікуваною від України організацією виборів має також порушуватися питання щодо їхнього проведення в росії, де "вільних і чесних виборів не було 25 років".
"Змістіть фокус, проблема насправді полягає не в Україні. Проблема в росії. Але в кожній конституції, яку я знаю, є заборона проводити вибори під час війни. Причина в тому, що в політиці вибори – це завжди час, коли всі чіпляються один одному в горлянки. У випадку війни, коли у вас є зовнішній супротивник, вибори не проводяться, бо ви слабші, якщо воюєте один з одним", – пояснила Каллас.
