Bild: Наступним, після пригожина, може зникнути кадиров

Після ватажка терористичної організації група вагнера євгена пригожина незабаром може зникнути наступний впливовий воєначальник росії рамзан кадиров. Про це повідомляє Bild.
Пророкуючи смерть кадирова, Bild спирається на прогноз російського опозиційного політика, колишнього депутата держдуми рф дмитра гудкова.
На думку гудкова, після смерті пригожина російський владний апарат обернеться проти інших впливових особистостей, які загрожують його існуванню, а саме проти чеченського лідера рамзана кадирова, відомого як "пес-шукач путіна".
У Bild пояснюють, що кадиров довгий час вважався союзником пригожина та підтримував його у його кампанії проти міноборони росії.
Крім того, додали в Bild, кадиров – колишній антикремлівський повстанець, який брав участь у чеченській війні, і через це багато хто в російському владному апараті досі занепокоєний.
Видання наводить аргумент гудкова про те, що "путін перестав відігравати роль арбітра між різними кремлівськими фракціями, він вже не може впоратися з цією роллю, конфлікти виходять назовні".
Згідно з прогнозами, може виникнути відкритий конфлікт між кадировим та російським апаратом безпеки, а також ескалація конфлікту між фсб та міноборони рф.
"Конфлікт з кадировим, я впевнений, буде. Тому що кадиров – один з найбільших противників російської державності. У кадирова є своя добре підготовлена армія. кадиров має великий вплив за межами апарату безпеки", – заявив гудков.
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