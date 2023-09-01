У МЗС України прокоментували спроби росії налагодити експорт зернових у Чорному морі

Україна розраховує, що Туреччина та інші дотичні до зернової угоди сторони скористаються власним впливом задля запобігання спробам рф налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

Зазначається, що Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки зацікавлена у відродженні роботи Чорноморської зернової ініціативи задля продовження експорту української сільськогосподарської продукції на іноземні ринки, зокрема Африки та Азії.

«Ми також активно працюємо над запуском альтернативних маршрутів. Чорне море має залишатися відкритим для вільної та безпечної торгівлі. У цьому контексті розраховуємо, що Туреччина, яка неодноразово підтверджувала свою непорушну позицію щодо збереження та чіткого дотримання норм міжнародного права, а також інші причетні сторони, використають свій авторитет задля запобігання спробам росії знову порушити міжнародні зобов’язання та шантажувати світ новими продовольчими кризами», – йдеться у заяві відомства.

Наголошується, що знищення росією інфраструктури українських портів та місць зберігання зернових після її виходу з Чорноморської зернової ініціативи та перешкоджання судноплавству в Чорному морі мали наступні цілі:

унеможливлення подальшого експорту українських зернових морським шляхом;

зменшення пропозиції на глобальних ринках;

підвищення ціни на продовольство для власної вигоди.

«Розгляд можливості підтримки експорту росією зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових із українських портів завдасть серйозного удару по міжнародним зобов’язанням та міжнародному праву, заохочуватиме москву до подальших агресивних дій та посилюватиме її відчуття безкарності», – застерегли у МЗС.