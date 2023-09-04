Резніков: Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів

Міністр оборони Олексій Резніков натякнув, що осінь 2023 року стане періодом "дронів" для українців. Як пише Кореспондент.net, про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

В ці місяці потужності виробництва особливо потішать націю. До цього результату країна йшла майже рік, максимально спрощуючи процедури, необхідні для створення нових БПЛА, вказав міністр.

"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося - це не швидко, рік майже зайняло", - додав Резніков.

За його словами, цього сезону слід чекати виробництва різних дронів.

"Я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це буде розвиватися в обсягах уже", - заявив міністр.

Нагадаємо, що у Курську 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках СУ-30 та одному МІГ-29, які базувались на аеродромі. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два Панцирі.