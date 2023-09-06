Данілов пояснив, чому зараз неможливо провести вибори в Україні

Поки в Україні триває активна фаза військових дій, вибори в таких умовах провести неможливо. Є ризики пов'язані з російською агентурою.
Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час спеціальної події Київського безпекового форуму.
За його словами, по-перше, Україна має як демократична країна забезпечити кожному громадянину право на голосування, але в поточних умовах це вкрай складно реалізувати. Крім того, росія може використати питання виборів для внутрішньої дестабілізації України.
"російська федерація не має спроможності перемогти нашу країну військовим шляхом. У них залишається єдина ситуація – питання нашої внутрішньої дестабілізації. Питання проведення виборів в тих умовах, в яких знаходиться наша країна – це питання якраз про внутрішню дестабілізацію", – сказав він.
"Вибори – це змагання платформ, величезні дискусії, з'ясування, куди має рухатись країна, бо йдеться і про вибори до Верховної Ради. Як в стані війни будуть розгортатися такі дискусії і цим буде користуватися росія із застосуванням своєї агентури, яка ще не вся почищена. Потужно почищена, але не вся", – додав Данілов.
Він також нагадав, що деколи лунають заяви, де наводиться приклад Ізраїлю. Але, на думку Данілова, у Ізраїлю немає такої активної фази війни, тому в цій країні можливо проводити вільні вибори.
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