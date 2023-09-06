Кузін: COVID-19 просто розчиниться у групі гострих респіраторних вірусних інфекцій

Коронавірус повністю нікуди не зник. Є ймовірність, що COVID-19 розчиниться у групі гострих респіраторних вірусних інфекцій та ускладнить новий епідсезон.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час онлайн-брифінгу у вівторок, 5 вересня.

«Якщо ситуація буде такою ж, як вона розвивається зараз, то є шанс, що COVID-19 просто розчиниться у групі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це означає, що епідемічний сезон грипу, який буде суміщений з COVID-19, буде важчим, але важчим у переважній більшості для осіб у віці 60+ та для людей із супутніми захворюваннями», – розповів Кузін.

За його словами, передбачається, що в Україні восени та взимку циркулюватиме звичайний грип H1N1 і також H3N2 – це віруси, які належать до групи A. Також швидше за все, починаючи з кінця року, приєднається ще також вірус групи B, який переноситься набагато легше.

При цьому санлікар додав, що в Україні недостатній рівень вакцинації від COVID-19. Сумарно щодо цивільного населення він на рівні 40-45%. Найменше людей вакцинуються у селах.