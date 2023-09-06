Кузін: COVID-19 просто розчиниться у групі гострих респіраторних вірусних інфекцій

Коронавірус повністю нікуди не зник. Є ймовірність, що COVID-19 розчиниться у групі гострих респіраторних вірусних інфекцій та ускладнить новий епідсезон.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час онлайн-брифінгу у вівторок, 5 вересня.
«Якщо ситуація буде такою ж, як вона розвивається зараз, то є шанс, що COVID-19 просто розчиниться у групі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це означає, що епідемічний сезон грипу, який буде суміщений з COVID-19, буде важчим, але важчим у переважній більшості для осіб у віці 60+ та для людей із супутніми захворюваннями», – розповів Кузін.
За його словами, передбачається, що в Україні восени та взимку циркулюватиме звичайний грип H1N1 і також H3N2 – це віруси, які належать до групи A. Також швидше за все, починаючи з кінця року, приєднається ще також вірус групи B, який переноситься набагато легше.
При цьому санлікар додав, що в Україні недостатній рівень вакцинації від COVID-19. Сумарно щодо цивільного населення він на рівні 40-45%. Найменше людей вакцинуються у селах.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023