Чалий: Україні треба зосередитися на питанні запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті

Надзвичайний і Повноважний Посол України Валерій Чалий вважає, що Україні треба зосередитися на питанні запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті Альянсу як найефективнішій гарантії нашої безпеки.
Таку думку дипломат висловив під час спеціальної події «Про головне: фронт і відновлення» Київського безпекового форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За словами дипломата, якщо Україна не отримає запрошення до НАТО на ювілейному Вашингтонському форумі Альянсу, то у найближчій перспективі такої можливості не буде.
"Якщо пропустимо цю дату, все буде набагато складніше, незважаючи на запевнення, що після війни все буде легше. Ні. Я підтримую тих, хто каже, що це питання треба просувати. Це має бути план А, план B і план С", - сказав Чалий.
У цьому контексті він зауважив, що зараз у нас реалізується план B - так звані гарантії безпеки.
"Я вважаю, що це нечесна розмова із суспільством, бо жодних гарантій у тих документах, які я бачив, у проєктах двосторонніх угод, немає і не буде. Нам не треба потім ображатись на США на Британію, на Німеччину, на Францію - вони цього не бачать. Тому треба реалістично дивитися на речі, і не розказувати, що все це (запрошення України до НАТО - ред.) відбудеться якщо не зараз, то потім", - зауважив Чалий.
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