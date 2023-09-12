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ДАРТ розширило список "Туристичних магнітів України" до 170 позицій

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Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) розширило список "Туристичних магнітів України" до 170 позицій, куди ввійшли визначні пам'ятки з усіх 25 регіонів України, зокрема з Криму, повідомили в пресслужбі ДАРТ агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щоб стимулювати внутрішній ринок подорожей, ми разом із представниками місцевої влади, активним бізнесом і регіональними профільними асоціаціями розширили карту туристичних магнітів. Впевнена, що саме ці дестинації якнайкраще презентують нашу історію, культурну та релігійну спадщину і самим українцям, і іноземцям", - зазначила очільниця ДАРТ Мар'яна Олеськів, чиї слова наведено у пресрелізі.

Наразі найбільше "магнітів" розміщуються в семи західних регіонах: 61 об'єкт культурної, релігійної та історичної спадщини.

У п'яти центральних областях зосереджені 32 туристично привабливі дестинації, зокрема вісім заповідників і національних природних парків. У чотирьох південних регіонах і Криму - 31 туристичний "магніт", переважно культурно-туристичні та природні локації.

На півночі країни зосереджені 27 пам'яток, насамперед ідеться про природні парки та заповідники. У трьох східних областях, які є частково окупованими та перебувають під постійними обстрілами, вказано 20 таких туристичних об'єктів.

У ДАРТ зазначають, що цей список і надалі розширюватимуть. Карту туристичних магнітів України розміщено за посиланням

туризм, ДАРТ
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