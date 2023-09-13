Швеція розгляне можливість відправки винищувачів Gripen до України

Збройні сили Швеції на запит уряду країни розглянуть можливість відправки винищувачів Gripen до України.
Про це повідомляє Sveriges Radio.
Уряд, серед іншого, хоче одержати інформацію про те, як передача літаків вплине на обороноздатність Швеції.
Крім того, шведська влада має намір дізнатися, наскільки швидко Збройні сили зможуть отримати нові літаки Gripen в якості компенсації.
Також уряд повинен визначити, як здійснюватиметься підготовка українських пілотів та іншого наземного персоналу у разі ухвалення рішення про постачання.
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