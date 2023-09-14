РНБО: окупанти можуть здійснити провокації в Умані

окупанти через різні канали поширюють дезінформацію про начебто підготовку України до теракту в Умані 15 вересня, під час святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. рф звинувачує “київський режим”, проте такими фейками готує інформаційне алібі для власних ударів.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
російська пропаганда заявляє, що після теракту Україна нібито планує звинуватити рф у “злочинах проти людяності”.
«Поширюючи схожі фейки, ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України», – йдеться у повідомленні.
У Центрі протидії дезінформації застерігають не піддаватись на маніпуляції ворога, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки та довіряти лише джерелам перевіреної інформації.
Довідка. Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 15 вересня і продовжується до вечора 17-го. Разом із Йом-кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят.
Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там розташована могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.
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