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Правительства Украины и Израиля призывают поломников не ехать в Умань

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Правительства Украины и Израиля призывают поломников не ехать в Умань

Правительства Украины и Израиля призывают всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации.

Об этом говорится в совместном украинско-израильском правительственном заявлении относительно паломничества хасидов в г. Умань по случаю празднования Рош ха-Шана, обнародованном на веб-сайте КМУ.

"В этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник. Руководствуясь рекомендациями и предостережениями министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации ", - говорится в совместном правительственном документе.

Однако, тем, кто все-таки решил посетить Умань, следует помнить, что карантинные ограничения в Украине распространяются на все публичные мероприятия и они должны строго соблюдаться, отмечается в заявлении.

"Правительства двух стран совместно заботятся о безопасности своих граждан. Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шана и другие праздники без каких-либо ограничений ", - говорится в заявлении.

В 2020 году празднование Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября.

На межведомственном совещании в Министерстве иностранных дел Украины 9 июля отмечалось, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно, поэтому следует разработать альтернативный формат (участие в праздновании ограниченного круга представителей местной хасидской общины, организация онлайн-трансляций мероприятий и т.д.).

Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 июля пообещал, что правительство всесторонне рассмотрит вопрос о возможности приезда этой осенью паломников-хасидов и примет взвешенное решение.

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Умань, где похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран.

хасиды, Умань
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