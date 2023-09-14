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Військовослужбовець розповів, які речі треба взяти новобранцям із собою на службу

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Війна в Україні триває вже другий рік, і нерідко на фронті опиняються мобілізовані, які не воювали та нічого не знають про військову підготовку. Про те, які саме речі треба взяти новобранцям із собою, розповів боєць ЗСУ Володимир Дегтярьов.

Військовий заявив, що, коли бійця вперше призивають, він отримує від держави мінімальний набір речей – форму, бронежилет та каску, іноді ще баул чи рюкзак. Він додав, що трапляються випадки, коли, наприклад, бронежилетів не вистачає, хтось сумнівається у надійності виробу або він не підійшов по розміру. У такому випадку доведеться купити ці речі самостійно чи звернутися за допомогою до волонтерів.

Дегтярьов підкреслив, що перелік необхідних речей для кожного є різним – все залежить від типу військ та підрозділу, куди чоловіка відправляють та які він виконуватиме завдання. Новобранців без бойового досвіду переважно відправляють у піхоту (там доведеться рити багато окопів, ночувати у некомфортних умовах тощо).

Боєць ЗСУ розповів: «Якщо говорити про довгу війну, перебування далеко від бази, яке може тривати 2-3 місяці, то речей з собою треба брати багато. Частина з цих речей є в більшості людей у цивільному житті. На війні одяг, майно псується, зношується, горить. Тому варто бути готовим, що щось доведеться закуповувати своїм коштом».

За словами Володимира Дегтярьова, набір речей схожий за перелік для походу в гори і може змінюватись, залежно від сезону і від завдання бійця.

Новобранцям знадобиться таке спорядження:

  • Форма (1-2 комплекти)
  • Термобілизна (1-2 комплекти)
  • Шкарпетки високі тренінгові (багато)
  • Білизна, бажано спортивна (багато)
  • Дощовик
  • Флісова кофта
  • Футболки/рашгарди
  • Бойова сорочка (combat shirt)
  • Бандана, шапка, балаклава
  • Рукавиці тактичні
  • Берці, трекінгові черевики
  • Кросівки
  • Тапки/шльопанці
  • Гамаші

Потрібно взяти з собою обладнання:

  • Плитоноска
  • Розгрузка/бойовий пояс
  • Шолом
  • Наколінники/налокітники
  • Аптечка бойова
  • Тактичний рюкзак
  • Баул
  • Протигаз
  • Окуляри

У пригоді стане техніка:

  • Павербанки
  • Телефон
  • Шнури, зарядні, продовжувач/трійник
  • Ніж, мультитул
  • Ліхтарик (краще два)
  • Батарейки
  • Бінокль

Крім того, мобілізованому знадобиться:

  • Рушник
  • Фляга або кемелбек
  • Термос
  • Горнятко, тарілка, прибори
  • Водонепроникний пакет з документами
  • Лопатка мала
  • Газова горілка, балони
  • Сухпай, батончики, сухі супи, чай, кава
  • Сірники, запальнички
  • Каремат
  • Спальник

Дегтярьов додав: «Варто розраховувати на те, що війна затягнеться надовго і в кожній сім’ї буде хтось, кому доведеться якось бути дотичним: хтось буде воювати, хтось буде збирати гроші чи волонтерити. В принципі, якщо ви залишаєтесь жити в Україні треба визнати те, що ми маємо стати мілітаризованою нацією. А це значить підготовка до можливого конфлікту в будь-якому вигляді для всіх: для когось це тактична медицина, для когось – відвідування тиру, для когось – збір речей для себе».

служба, речі
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