В Україні відкрився польовий офіс МКС

Генеральний прокурор Андрій Костін і прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у четвер оголосили про відкриття польового офісу МКС у Києві.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора України.
Генпрокурор зазначив, що робота офісу "підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців". Він також подякував прокурору за роботу над розслідуванням воєнних злочинів в Україні.
За даними української сторони, польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.
Угоду про відкриття в Україні польового офісу прокурора МКС сторони підписали в Гаазі наприкінці березня цього року. Це сталось після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії владіміра путіна та марії львової-бєлової, яка є уповноваженою президента рф з прав дитини.
У березні 2022 року МКС розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.
Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти росії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023