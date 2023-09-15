Подоляк: Для росіян зараз стратегічно важливо взяти паузу у бойових діях на кілька місяців

Для росіян зараз стратегічно важливо взяти паузу у бойових діях на кілька місяців. Окупантам потрібно переозброїти армію та посилити мобілізацію. Ворог використовує для створення паузи усі свої ресурси.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter 14 вересня.

За його словами, основне завдання росії сьогодні – організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (мінімум), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні операції України та припинивши обстріли/руйнування її тилових баз.

«Пауза необхідна для переозброєння армії, додаткової мобілізації та навчання, організації нової логістики, розгортання додаткових військових виробничих потужностей, формування «коаліції втомлених від війни» для внутрішнього тиску на суспільства у різних країнах», - написав Подоляк.

Він зазначив, що для цього росія використовує всі ресурси – інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські.

«Однак будь-яка «пауза на користь росії» насправді неминуче призведе до подальшої ескалації. Важливо усвідомити, що лише військові поразки росії на окупованих територіях приведуть нас до реального миру», – додав він.