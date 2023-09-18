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ЄК закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними щодо заборони імпорту зерна з України

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Європейська комісія (ЄК) закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після того, як вони в односторонньому порядку заявили, що продовжуватимуть заборону імпорту зерна з України попри рішення Єврокомісії скасувати цю заборону на європейському рівні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ми знаємо про оголошення деяких держав-членів щодо односторонніх заходів (щодо заборони на імпорт зерна з України - ред.). Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли», - сказала речниця Єврокомісії у неділю.

Польща, Словаччина та Угорщина оголосили в п'ятницю, що збережуть власні обмеження на імпорт українського зерна попри рішення Єврокомісії.

«Зараз ми зосереджені на тому, щоб запрацювала нова система, про яку ми нещодавно оголосили», — сказала речниця Єврокомісії, додавши, що зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС у понеділок дасть можливість продовжити обговорення цього питання.

Європейська комісія
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