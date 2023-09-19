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На рішення біженців переїхати з Польщі до Німеччини найбільше вплинув соціальний фактор, - дослідження

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Наявність друзів і знайомих, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини. Але Польща ще може за них поборотися.

Про це йдеться в дослідженні «З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців», проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано приблизно 1,1 млн громадян України, тоді як у Польщі їх було майже 975 тис.

Це означає, що з серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі зменшилася на понад 350 тис. осіб, а в Німеччині – зросла на понад 410 тис. в той самий час.

Дослідження показує, що на рішення біженців переїхати з Польщі до Німеччини найбільше вплинув соціальний фактор – наявність друзів і знайомих у Німеччині (43%).

На думку його авторів, це збігається з попередньою тенденцією економічної міграції громадян України, де рекомендації друзів були головним чинником вибору країни проживання з економічною метою.

Важливу роль відіграли й матеріальні питання, а саме привабливіші соціальні виплати в Німеччині (42%), можливість накопичення більших заощаджень (38%) та пропозиції роботи з вищою зарплатою (27%).

Більш ніж половина біженців з України (52%) ухвалили рішення переїхати до Німеччини протягом перших трьох місяців перебування в Польщі.

Майже кожен третій респондент (32%) провів у Польщі від чотирьох до шести місяців. Водночас середня тривалість перебування опитаних біженців у Польщі становить чотири місяці.

Дослідження показало, що найбільша міграція українських біженців з Польщі до Німеччини відбулася у третьому кварталі 2022 року – це стосувалося аж 41% респондентів.

Найімовірніше, це було наслідком поширення інформації про те, що з 1 червня 2022 року біженці з України можуть отримати ту саму допомогу, яку отримують громадяни Німеччини (допомога з безробіття або соціальне забезпечення).

«Після 24 лютого 2022 року Німеччина відповіла на наплив біженців з України запровадженням ліберальних правил доступу до ринку праці, швидких і часто обов’язкових мовних, професійних курсів для цих громадян. Водночас країна використовує високий рівень професійної кваліфікації українців. Ці дії в поєднанні з гострою нестачею робочої сили на німецькому ринку вказують на ймовірність подальшого посилення цього міграційного тренду», – зазначив очільник правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Лише 13% респондентів думають про повернення з Німеччини до Польщі, а втричі більше (38%) не планують повертатися.

Однак цікавим з точки зору майбутнього польського ринку праці є той факт, що майже половина (49%) біженців, які виїхали до Німеччини, все ще вказують на нерішучість у контексті можливого повернення до Польщі.

Це означає, що біженці з України, які вирішили покинути Польщу та поїхати до Німеччини, не списують повністю Польщу з рахунків.

Дослідження показує, що вони можуть розглянути можливість повернення туди, якщо знайдуть задовільну роботу (50%) і підвищать рівень зарплати (49%). Професійна невдача в Німеччині (27%) також може спонукати українських біженців повернутися до Польщі.

Дослідження було створено після аналізу результатів опитування З Польщі до Німеччини. Нові тенденції в міграції українських біженців, яке провели у серпні 2023 року в Німеччині Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща.

Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни, а потім виїхали до Німеччини.

Польща, Німеччина, дослідження
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