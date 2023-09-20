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Залужний і Шаптала зустрілися з командирами бригад, які ведуть бойові дії на півдні України

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала зустрілися з командирами бригад, які ведуть бойові дії на півдні України. Про це Залужний повідомив у Facebook.

"Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) Таврія. Із начальником Генерального штабу провели спільну роботу з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання. Обговорили та узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз", – написав Залужний.

Він наголосив, що "попри шалений опір ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля звільнення української території".

Залужний, Шаптала
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