Залужний і Шаптала зустрілися з командирами бригад, які ведуть бойові дії на півдні України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала зустрілися з командирами бригад, які ведуть бойові дії на півдні України. Про це Залужний повідомив у Facebook.
"Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) Таврія. Із начальником Генерального штабу провели спільну роботу з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання. Обговорили та узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз", – написав Залужний.
Він наголосив, що "попри шалений опір ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля звільнення української території".
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