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Ігнат впевнений, що Україна отримає ракети ATACMS

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Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат впевнений, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS.

Про це він заявив в ефірі телемарафону 24 вересня.

"ATACMS будуть. Все більше і більше з'являється новин про те, що це відбудеться. Не лише ATACMS, а й інше озброєння. Ми розуміємо, що ракети Taurus німецького виробника теж дуже і дуже потрібні нам були. Питання у кількості, тому що те озброєння, яке ми дуже очікували, вже у нас є - це крилаті ракети", - зазначив він.

Представник Повітряних сил наголосив, що західні ракети кращі за російські.

"Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них там "не имеющее аналогов" ППО. Якась кількість може і збивається, але як ми бачимо за результатами, ракети долітають, Крим, який просто нашпигований системами ППО, не може впоратися із ракетами західного виробництва", - вказав Ігнат.

Речник додав, що саме тому Україна очікує більше французьких, німецьких британських ракет і американських балістичних ATACMS, які допоможуть "суттєво змінити ситуацію на фронті".

Ігнат
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