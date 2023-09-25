Ігнат впевнений, що Україна отримає ракети ATACMS

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат впевнений, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS.
Про це він заявив в ефірі телемарафону 24 вересня.
"ATACMS будуть. Все більше і більше з'являється новин про те, що це відбудеться. Не лише ATACMS, а й інше озброєння. Ми розуміємо, що ракети Taurus німецького виробника теж дуже і дуже потрібні нам були. Питання у кількості, тому що те озброєння, яке ми дуже очікували, вже у нас є - це крилаті ракети", - зазначив він.
Представник Повітряних сил наголосив, що західні ракети кращі за російські.
"Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них там "не имеющее аналогов" ППО. Якась кількість може і збивається, але як ми бачимо за результатами, ракети долітають, Крим, який просто нашпигований системами ППО, не може впоратися із ракетами західного виробництва", - вказав Ігнат.
Речник додав, що саме тому Україна очікує більше французьких, німецьких британських ракет і американських балістичних ATACMS, які допоможуть "суттєво змінити ситуацію на фронті".
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