Стала відома вартість одного гігабайта мобільних мобільний даних у різних країнах світу, - дослідження

Компанія Cable.co.uk проаналізувала 5603 тарифні плани мобільного інтернету у 237 країнах, щоб порівняти вартість одного гігабайта даних.

Україна опинилась на 16 позиції, серед держав з найдоступнішим мобільним інтернетом за 1 ГБ. AIN.UA обрав найцікавіше з дослідження.

Середня ціна за 1 ГБ мобільних даних в Україні становить $0,27. Найдешевша пропозиція – $0,13 за гігабайт. Найдорожча – $27,02. Загалом дослідники проаналізували 11 тарифних планів.

Ізраїль пропонує найдешевший мобільний інтернет. Середня ціна за 1 ГБ тут становить $0,02.

Сполучені Штати залишаються однією з найдорожчих країн на планеті, займаючи 219 місце у світі за вартістю мобільного інтернету. В середньому ціни тут становлять $6 за гігабайт.

Найдорожчою країною виявилося Зімбабве: $43,75 за 1 ГБ мобільних даних. Це більш ніж у дві тисячі разів дорожче, ніж 1 ГБ в Ізраїлі.

П'ять із десяти найдорожчих країн для купівлі мобільних даних знаходяться в Африці на південь від Сахари. Острівні країни Океанії та Карибського басейну також, як правило, є одними з найдорожчих у світі.

Двадцятка країн за вартістю гігабайту мобільного інтернету виглядає так:

Дані не вдалося зібрати в наступних країнах: Болгарія, Уолліс і Футуна, острів Різдва, Еритрея, Північна Корея, острови Піткерн, південні та антарктичні землі Франції, малі віддалені острови США та Ватикан.