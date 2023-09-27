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Уряд планує збільшити розмір надбавок до зарплати військових

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Уряд пропонує збільшити розмір надбавок до зарплати військових, залежно від стажу, про що йдеться в проєкті постанови на сайті Федерації профспілок.

Кабмін планує змінити систему надбавок за стаж роботи службовцям Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

В пояснювальній записці до документа говориться, що станом на зараз виплата надбавки за вислугу років здійснюється відповідно наказу Міноборони №409 від 17.10.2000 р. Однак ст. 13 ЗУ «Про оплату праці» передбачає, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабінету міністрів.

Надбавка за стаж роботи встановлюється у таких розмірах:

  • понад три роки – 10%;
  • понад 10 років – 20%;
  • понад 20 років – 30%.

До стажу служби, який дає право на встановлення надбавки, зараховується час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

На даний час надбавка обчислюється у відсотках до посадових окладів (ставок) у таких розмірах:

  • за вислугу років понад два роки — 5%;
  • понад п’ять років – 10%;
  • понад 10 років – 15%;
  • понад 15 років – 20%;
  • понад 20 років – 25%.
надбавка, військові
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