Уряд планує збільшити розмір надбавок до зарплати військових

Уряд пропонує збільшити розмір надбавок до зарплати військових, залежно від стажу, про що йдеться в проєкті постанови на сайті Федерації профспілок.
Кабмін планує змінити систему надбавок за стаж роботи службовцям Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
В пояснювальній записці до документа говориться, що станом на зараз виплата надбавки за вислугу років здійснюється відповідно наказу Міноборони №409 від 17.10.2000 р. Однак ст. 13 ЗУ «Про оплату праці» передбачає, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабінету міністрів.
Надбавка за стаж роботи встановлюється у таких розмірах:
До стажу служби, який дає право на встановлення надбавки, зараховується час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
На даний час надбавка обчислюється у відсотках до посадових окладів (ставок) у таких розмірах:
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