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Токаєв: Казахстан дотримуватиметься санкційного режиму щодо росії

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що Казахстан дотримуватиметься санкційного режиму щодо росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tengrinews.

"Казахстан однозначно заявив про те, що буде слідувати санкційному режиму. Ми маємо контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму, і будь-яких побоювань німецької сторони щодо можливих дій, спрямованих на те, щоб обійти санкційний режим, мені здається, не повинно бути", - сказав Токаєв під час пресконференції в Берліні.

Що стосується повномасштабної війни, яку розпочала рф проти України, Казахстан виступає за негайне припинення воєнних дій, за мирні переговори на основі Статуту ООН.

"Сьогодні шановному пану канцлеру (Німеччини Олафу Шольцу - ред.) я говорив, що ситуація насправді дуже серйозна. І українська, і російська сторони стверджують, що готові до переговорів, але платформа переговорів поки неясна", - сказав Токаєв.

Президент Казахстану також зазначив, що неясно, на якій основі можна було б вести переговори.

"Тому настає ера розумної, раціональної, я б сказав, мудрої дипломатії. Потрібно припиняти взаємні звинувачення і вести ділові переговори, щоб знайти прийнятні для обох сторін основи мирних переговорів", - заявив Токаєв.

Казахстан, Токаєв
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