Фінляндія: Світу необхідно бути готовим до того, що росія може стати агресивною та непередбачуваною

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що світу необхідно бути готовим до того, що росія може стати агресивною та непередбачуваною.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
«Треба бути готовим до того, що росія може стати агресивною та непередбачуваною», – заявив голова Кабміну у радіопрограмі «Година з прем'єр-міністром».
При цьому Орпо запевнив, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну до перемоги.
За його словами, такої ж позиції дотримується Європа та Захід, попри деякі «ознаки втоми».
«Війна в Україні триває вже два роки. Підтримка України з боку фінів за цей час не впала. Цей показник є одним із найвищих у Європі», – зазначив Орпо.
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