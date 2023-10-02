Латвія: Діяльність російських спецслужб становить значну загрозу колективній безпеці країн НАТО і ЄС

Латвійські спецслужби заявили, що у міру посилення конфронтації росії із західними країнами зростатиме і ризик агресивних операцій в Латвії з боку рф.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в затвердженій цього тижня Сеймом оновленій концепції національної безпеки, повідомляє Delfi.
У концепції зазначається, що діяльність російських спецслужб має агресивний характер і становить значну загрозу колективній безпеці країн НАТО і ЄС, а також національній безпеці Латвії.
Політика росії включає підготовку до повномасштабного конфлікту з НАТО, наголошується в документі.
У латвійських спецслужбах підкреслюють, що росія не тільки проєктує і розробляє сценарії воєнного нападу, а й планує ослаблення противника на всіх напрямках і етапах гібридної війни.
Крім того, загрозу безпеці Латвії становлять і білоруські спецслужби, які все частіше координують свою діяльність з російськими.
російські спецслужби ведуть цілеспрямовану і систематичну роботу з отримання розвідувальної інформації про ключові аспекти зовнішньої, внутрішньої, економічної та енергетичної політики Латвії, а також моніторинг соціальних процесів і суспільних настроїв, йдеться у документі.
У контексті війни росії проти України пріоритетом розвідки є політична і військова підтримка України західними країнами, зокрема Латвією, а також вироблення політики щодо росії. Політика безпеки Латвії, її військовий потенціал і потенціал цивільної оборони, критична інфраструктура, механізми управління кризовими ситуаціями та безпека кордонів також є важливими об'єктами розвідки російських спецслужб, зазначається у документі.
У спецслужбах очікують, що інтенсивність шпигунської діяльності щодо західних країн, зокрема і Латвії зростатиме.
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