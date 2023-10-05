МВФ очікує від України ухвалення закону про фінансовий моніторинг та відновлення податкових перевірок

Міжнародний валютний фонд очікує від України ухвалення закону про фінансовий моніторинг політично значущих осіб та відновлення податкових перевірок. Про це сказав голова місії МВФ в нашій країні Гевін Грей на пресконференції у Києві у середу, 4 жовтня.

Він зазначив, що оцінка у межах другого перегляду програми розширеного фінансування EFF базуватиметься на ключових заходах, які вже виконала українська влада.

"Це важлива відправна точка", – сказав він і додав, що важливим досягненням України під час виконання програми стало прийняття закону про відновлення е-декларування та ухвалені зміни до Бюджетного кодексу.

При цьому голова місії МВФ зазначив, що "серед структурних реформ та маяків програми є низка заходів, зокрема у сфері антикорупційного та фіскального законодавства, які ми будемо розглядати (під час наступного перегляду програми – ред.)".

За словами Грея, у МВФ очікують, що у наступні декілька місяців в Україні буде ухвалений закон про фінмоніторинг політично значущих осіб та відновлено податкові перевірки.

"Я вважаю, що це два ключові елементи", – підкреслив він.

Нагадаємо, у березні МВФ схвалив чотирирічний пакет фінансування для України на $15,6 млрд. Загалом цього року Україна має змогу отримати від фонду три транші на загальну суму $4,5 млрд. 3 липня стало відомо, що Україна отримала $890 млн від МВФ. Водночас українська влада повинна реалізувати низку структурних маяків для продовження фінансування.