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МВФ очікує від України ухвалення закону про фінансовий моніторинг та відновлення податкових перевірок

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Міжнародний валютний фонд очікує від України ухвалення закону про фінансовий моніторинг політично значущих осіб та відновлення податкових перевірок. Про це сказав голова місії МВФ в нашій країні Гевін Грей на пресконференції у Києві у середу, 4 жовтня.

Він зазначив, що оцінка у межах другого перегляду програми розширеного фінансування EFF базуватиметься на ключових заходах, які вже виконала українська влада.

"Це важлива відправна точка", – сказав він і додав, що важливим досягненням України під час виконання програми стало прийняття закону про відновлення е-декларування та ухвалені зміни до Бюджетного кодексу.

При цьому голова місії МВФ зазначив, що "серед структурних реформ та маяків програми є низка заходів, зокрема у сфері антикорупційного та фіскального законодавства, які ми будемо розглядати (під час наступного перегляду програми – ред.)".

За словами Грея, у МВФ очікують, що у наступні декілька місяців в Україні буде ухвалений закон про фінмоніторинг політично значущих осіб та відновлено податкові перевірки.

"Я вважаю, що це два ключові елементи", – підкреслив він.

Нагадаємо, у березні МВФ схвалив чотирирічний пакет фінансування для України на $15,6 млрд. Загалом цього року Україна має змогу отримати від фонду три транші на загальну суму $4,5 млрд. 3 липня стало відомо, що Україна отримала $890 млн від МВФ. Водночас українська влада повинна реалізувати низку структурних маяків для продовження фінансування.

МВФ, реформи, Грей
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