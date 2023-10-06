Шарль Мішель: Немає жодного плану Б щодо підтримки України

Президент Європейської ради Шарль Мішель зустрівся з Володимиром Зеленським у межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти.

Про це йдеться в дописі Мішеля у Х (екствітер).

Мішель наголосив, що немає "жодного плану Б щодо підтримки України".

"Лише план А — непохитна підтримка стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе. Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки для довгострокових відносин", - зазначив президент Євроради.

Зеленський проінформував Мішеля про перебіг українського контрнаступу й пріоритетні оборонні потреби України, йдеться в дописі глави держави у соцмережах. Також співрозмовники обговорили Формулу миру та підготовку до Глобального саміту миру.

"Розраховуємо на подальшу військову допомогу з боку ЄС і його країн-членів, а також на стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру", - наголосив Зеленський.