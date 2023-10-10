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Венеціанська комісія прокоментувала зміни до українського закону про нацменшини

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Венеціанська комісія, яка є дорадчим органом Ради Європи, опублікувала висновок щодо українського закону про національні меншини України (№9610).

Про це повідомляє УНН із посиланням на оприлюднений документ комісії.

“Венеціанська комісія вітає суттєві покращення у переглянутому Законі "Про національні меншини (громади)", поданому на розгляд Верховної Ради України. Венеціанська комісія високо оцінює зусилля української влади, спрямовані на виконання рекомендацій Венеціанської комісії та привести Закон "Про національні меншини (громади)" у відповідність до міжнародних стандартів", - йдеться у повідомленні.

Комісія відзначила, зокрема, такі позитивні зміни у законі:

  • можливості для людей, які не належать до національних меншин, організовувати публічні заходи для людей, які належать до нацменшин;
  • визначення поняття "супровід" заходу, а також збільшення кількості осіб, необхідних для забезпечення усного перекладу заходу державною мовою;
  • безкоштовне забезпечення підручниками шкіл, що належать до національних меншин;
  • державна підтримка мов, що перебувають під загрозою зникнення;
  • визначення повноважень і завдань центрів національних меншин, а також термінології, що використовується щодо населених пунктів, в яких традиційно проживають представники національних меншин.

Однак, Венеціанська комісія зазначає, що низка ключових рекомендацій не були виконані або виконані лише частково. Це стосується, зокрема, наступного:

  • перенесення положень кримінального характеру до спеціального законодавства, що застосовується до всіх осіб;
  • все ще низька кількість учасників, які повинні подавати клопотання про синхронний переклад;
  • занадто широка свобода розсуду для визначення "спеціалізованої книгарні" і відсутність змін щодо зобов'язань, пов'язаних з видавництвом книг та книжковими магазинами;
  • відсутність визначеності щодо офіційних написів та загальної інформації, перекладеної мовою меншини;
  • надмірний тягар щодо реклами мовами меншин;
  • відсутність точного формулювання щодо складу центрів національних меншин;
  • обмеження на використання російської мови продовжено на занадто довгий період.
  • “Визнаючи, що українська влада зробила кроки у правильному напрямку, доходить висновку, що низка ключових рекомендацій не була виконана або виконана не в повному обсязі, і висловлює сподівання,що законодавство буде надалі вдосконалюватися з урахуванням ключових рекомендацій”, - йдеться у заяві.
Венеціанська комісія
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