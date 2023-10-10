КМДА: У Києві підключають до тепла лікарні, школи, садки

У столиці розпочали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в понеділок, 9 жовтня.

Зазначається, що лікарні, школи, садки підключають до опалення за заявками їхніх керівників.

Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнеться підключення до тепла й житлових будинків.

Зазвичай опалювальний сезон у Києві стартує 15 жовтня.

Нагадаємо, напередодні на вершині гори Піп Іван у Карпатах випав перший сніг, а сьогодні - вдарив мороз. На високогір'ї Карпат зафіксували температуру повітря -6°С.

За прогнозом синоптиків, вже найближчими днями жителі деяких областей відчують перші заморозки.