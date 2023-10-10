Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

КМДА: У Києві підключають до тепла лікарні, школи, садки

149

У столиці розпочали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в понеділок, 9 жовтня.

Зазначається, що лікарні, школи, садки підключають до опалення за заявками їхніх керівників.

Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнеться підключення до тепла й житлових будинків.

Зазвичай опалювальний сезон у Києві стартує 15 жовтня.

Нагадаємо, напередодні на вершині гори Піп Іван у Карпатах випав перший сніг, а сьогодні - вдарив мороз. На високогір'ї Карпат зафіксували температуру повітря -6°С.

За прогнозом синоптиків, вже найближчими днями жителі деяких областей відчують перші заморозки.

КМДА, опалення
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 10 октября 2023
Понедельник, 9 октября 2023
Воскресенье, 8 октября 2023
Суббота, 7 октября 2023
Пятница, 6 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023