КМДА: У Києві підключають до тепла лікарні, школи, садки

У столиці розпочали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в понеділок, 9 жовтня.
Зазначається, що лікарні, школи, садки підключають до опалення за заявками їхніх керівників.
Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнеться підключення до тепла й житлових будинків.
Зазвичай опалювальний сезон у Києві стартує 15 жовтня.
Нагадаємо, напередодні на вершині гори Піп Іван у Карпатах випав перший сніг, а сьогодні - вдарив мороз. На високогір'ї Карпат зафіксували температуру повітря -6°С.
За прогнозом синоптиків, вже найближчими днями жителі деяких областей відчують перші заморозки.
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