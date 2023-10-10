Мінекономіки: У 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми "Власна справа"

Уряд у 2024 році вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для підтримки бізнесу "Власна справа". Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба Мінекономіки.

За словами чиновниці, протягом 15 місяців дії програми кошти на старт або розвиток бізнесу отримали 8 тис. українців. Ідеться про 1,6 млрд гривень.

При цьому підприємці вже створили 18,5 тис. робочих місць. Крім того, станом на початок серпня отримувачі грантів сплатили понад 400 млн грн податків до бюджету.

Наступного року на фінансування програми закладають 3,5 млрд грн, що дозволить видати 14 тис. грантів.

Що стосується компоненту програми "Власна справа" для ветеранів, то наразі вже є 119 переможців, які отримають гранти на 47 млн гривень.

"До кінця поточного року заплановано ще дві хвилі подачі заявок на гранти ветеранам на загальну суму 160 млн гривень. Ця програма також діятиме і наступного року. Ми плануємо у 2024 році видати 1300 грантів саме ветеранам або другому з подружжя", – сказала Бережна.

Нагадаємо, програма "Власна справа" є одним із напрямків урядового проєкту "єРобота", який було запущено в липні 2022 року.

У рамках "Власної справи" українці можуть отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту розміром від 50 до 250 тис. гривень. Ці кошти можна витратити на:

придбання обладнання;

закупівлю сировини;

орендну плату (не більше 25% від суми гранту);

лізинг обладнання.

Заявку на отримання гранту можуть подати майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи:

які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території України;

які не провадять господарську діяльність на території РФ;

які не перебувають під санкціями;

щодо яких не порушено справи про банкрутство;

щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;

які не мають заборгованості перед бюджетом.

Учасники програми повинні створити щонайменше одне робоче місце й здійснювати діяльність не менше 3 років. Якщо не виконати зобов’язання перед державою, необхідно буде повернути кошти.

Для ветеранів є окремий компонент програми, який почав діяти у квітні поточного року. Ним передбачається надання грантів на суму:

до 250 тис. грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

до 500 тис. грн – для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

до 1 млн грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти на 500 тис. та 1 млн грн надаються за умови співфінансування отримувачем: 30% коштів має вкласти підприємець, а 70% коштів надійдуть від держави.