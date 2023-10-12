Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

У вересні Роботодавці опублікували найбільшу кількість вакансій з початку повномасштабного вторгнення

163

Роботодавці опублікували 105 809 пропозицій роботи у вересні, і це найбільша кількість вакансій на ринку праці з початку повномасштабного вторгнення. Порівнюючи з серпнем, кількість вакансій збільшилася на 3%, повідомляє портал з працевлаштування Work.ua.

Збільшення кількості вакансій – традиційне для початку осені: у вересні 2021 року ринок праці зріс на 8%, 2022-го — на 16%.

Категорії, в яких претендентам пропонують найбільше вакансій: "Сфера обслуговування" (приріст +4% відносно з серпнем – 20 172 вакансій), "Робочі спеціальності, виробництво" (+4%, 19 685), "Продаж, закупівля" (+2%, 13 768), "Роздрібна торгівля" (+3%, 12 836), "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+4%, 11 300), "Логістика, склад, ЗЕД" (+8%, 10 944).

На початку осені бізнес готується до піка продажів, які традиційно припадають на кінець року: це "чорна п'ятниця", Різдво та Новий рік. Тому бізнес активно шукає фахівців у категорії "Маркетинг, реклама, PR", "ЗМІ, видавництво, поліграфія", "Бухгалтерія, аудит".

Наразі зростає попит на таких фахівців:

  • - SMM-спеціаліст (+22% до серпня);
  • - майстер шиномонтажу (+22%);
  • - моторист (+20%);
  • - укладальник (+18%);
  • - копірайтер (+17%);
  • - сервісний інженер (+17%);
  • - пакувальник (+17%);
  • - керуючий магазином (+16%);
  • - промоутер (+16%);
  • - комплектувальник (+15%).

Найбільше зростання оплати праці фіксується у категоріях:

  • - з 23 500 грн до 25 000 грн – "Транспорт, автобізнес";
  • - з 18 950 грн до 20 000 грн – "Страхування";
  • - з 18 500 грн до 19 500 грн – "Краса, фітнес, спорт";
  • - з 18 800 грн до 19 500 грн – "Адміністрація, керівництво середньої ланки";
  • - з 18 000 грн до 19 000 грн – "Дизайн, творчість";
  • - з 16 000 грн до 17 000 грн. – "Логістика, склад, ЗЕД".

Найнижчу зарплату (до 10 000 грн) пропонують консьєржам, прибиральникам, санітарам.

У Work.ua зазначають, що від місяця до місяця кількість шукачів роботи скорочується. Загальна кількість претендентів, які оновили або створили резюме у вересні, склала 335 908. Це на 4% менше, порівнюючи з серпнем, і ця кількість наближається до найнижчої позначки за останні три роки.

вакансії
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 12 октября 2023
Среда, 11 октября 2023
Вторник, 10 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023