У вересні Роботодавці опублікували найбільшу кількість вакансій з початку повномасштабного вторгнення

Роботодавці опублікували 105 809 пропозицій роботи у вересні, і це найбільша кількість вакансій на ринку праці з початку повномасштабного вторгнення. Порівнюючи з серпнем, кількість вакансій збільшилася на 3%, повідомляє портал з працевлаштування Work.ua.
Збільшення кількості вакансій – традиційне для початку осені: у вересні 2021 року ринок праці зріс на 8%, 2022-го — на 16%.
Категорії, в яких претендентам пропонують найбільше вакансій: "Сфера обслуговування" (приріст +4% відносно з серпнем – 20 172 вакансій), "Робочі спеціальності, виробництво" (+4%, 19 685), "Продаж, закупівля" (+2%, 13 768), "Роздрібна торгівля" (+3%, 12 836), "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+4%, 11 300), "Логістика, склад, ЗЕД" (+8%, 10 944).
На початку осені бізнес готується до піка продажів, які традиційно припадають на кінець року: це "чорна п'ятниця", Різдво та Новий рік. Тому бізнес активно шукає фахівців у категорії "Маркетинг, реклама, PR", "ЗМІ, видавництво, поліграфія", "Бухгалтерія, аудит".
Наразі зростає попит на таких фахівців:
Найбільше зростання оплати праці фіксується у категоріях:
Найнижчу зарплату (до 10 000 грн) пропонують консьєржам, прибиральникам, санітарам.
У Work.ua зазначають, що від місяця до місяця кількість шукачів роботи скорочується. Загальна кількість претендентів, які оновили або створили резюме у вересні, склала 335 908. Це на 4% менше, порівнюючи з серпнем, і ця кількість наближається до найнижчої позначки за останні три роки.
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