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Тімченко прогнозує важчу, ніж торік, зиму через імовірні масовані обстріли енергосистеми росіянами

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Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко прогнозує важчу, ніж торік, зиму через імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами, але наголошує на готовності і військових, і енергетиків реагувати на них.

"Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності", - сказав він на пресконференції в середу.

Водночас Тімченко наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.

"З іншого боку, ми багато чому навчилися, і навіть для таких ситуацій, які були 23 листопада (блекаут - ЕР), ми знайшли рішення", - зазначив голова енергохолдингу.

Тімченко
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