Тімченко прогнозує важчу, ніж торік, зиму через імовірні масовані обстріли енергосистеми росіянами

Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко прогнозує важчу, ніж торік, зиму через імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами, але наголошує на готовності і військових, і енергетиків реагувати на них.
"Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності", - сказав він на пресконференції в середу.
Водночас Тімченко наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.
"З іншого боку, ми багато чому навчилися, і навіть для таких ситуацій, які були 23 листопада (блекаут - ЕР), ми знайшли рішення", - зазначив голова енергохолдингу.
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