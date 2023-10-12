Алієв: Баку готовий до переговорів з Єреваном щодо мирного договору без посередництва росії

Азербайджанський президент Ільхам Алієв у середу заявив, що в Баку готові до прямих переговорів із Вірменією щодо мирного договору без посередництва росії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на азербайджанський портал Report, Алієв сказав на засіданні Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб держав Співдружності незалежних держав (СНД).

Алієв зауважив, що вірменська сторона відмовилася від зустрічі голів МЗС Азербайджану, Вірменії та росії, яка мала відбутися 12 жовтня в Бішкеку, й сказав, що через це Єреван начебто не хоче миру – хоча погодився на посередницьку зустріч в іспанській Гранаді.

"Ми готові продовжувати працювати над мирним договором. У разі, якщо посередництво російської федерації вірменською стороною буде відкинуто, думаю, що альтернативою можуть бути прямі переговори між міністрами закордонних справ Азербайджану і Вірменії", – додав він.

Президент Азербайджану сказав, що Баку буде аналізувати будь-які інші майданчики "з урахуванням ставлення тих країн, які пропонують свої послуги, до правди – не до Азербайджану, а до правди і до міжнародного права", не уточнивши, що має на увазі.