Алієв: Баку готовий до переговорів з Єреваном щодо мирного договору без посередництва росії

Азербайджанський президент Ільхам Алієв у середу заявив, що в Баку готові до прямих переговорів із Вірменією щодо мирного договору без посередництва росії.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на азербайджанський портал Report, Алієв сказав на засіданні Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб держав Співдружності незалежних держав (СНД).
Алієв зауважив, що вірменська сторона відмовилася від зустрічі голів МЗС Азербайджану, Вірменії та росії, яка мала відбутися 12 жовтня в Бішкеку, й сказав, що через це Єреван начебто не хоче миру – хоча погодився на посередницьку зустріч в іспанській Гранаді.
"Ми готові продовжувати працювати над мирним договором. У разі, якщо посередництво російської федерації вірменською стороною буде відкинуто, думаю, що альтернативою можуть бути прямі переговори між міністрами закордонних справ Азербайджану і Вірменії", – додав він.
Президент Азербайджану сказав, що Баку буде аналізувати будь-які інші майданчики "з урахуванням ставлення тих країн, які пропонують свої послуги, до правди – не до Азербайджану, а до правди і до міжнародного права", не уточнивши, що має на увазі.
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