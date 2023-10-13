Галущенко попередив про можливі короткочасні блекаути в Україні

Якщо рф буде масово атакувати енергосистему, то блекаутів уникнути не вдасться. Проте відключення світла в будь-якому випадку мають бути короткочасними.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає УНН.

«Ми проводимо відповідні тренування для того, щоб бути готовими до будь-яких рішень. Якщо будуть якісь масовані удари, які дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі - можливі блекаути, але ми всі готуємося для того, щоб вони мали, вони і будуть мати короткочасний характер. І для того, щоб максимально швидко відновлювати»,- сказав Галущенко.

Міністр зауважив, що нема ілюзії, що ворог не буде атакувати енергосистему і тому, безумовно, зима буде важкою, бо спрогнозувати рівень атак, їх масштаб та вплив на роботу енергосистеми досить складно.