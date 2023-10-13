"Передвиборча стабільність": Польський уряд заморожує ціни на автопальне

Пальне в Україні дорожче, ніж у Польщі через те, що польський уряд заморожує ціни на нього.
Таким чином польська влада демонструє штучну "передвиборчу стабільність". Таку думку в Facebook висловив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
Він зазначив, що при ринковій ціні у 8 злотих (68 грн), зараз літр бензину та дизпального у Польщі коштують шість злотих (51 грн) через "популізм".
"В червні державний монополіст Оrlen на чолі з членом партії влади "Право й справедливість" заморозив ціни на своїх колонках. Залишились вони непохитними не зважаючи на те, що у липні-вересні ціни на нафту та нафтопродукти у світі зросли на 25%", - написав він.
За його словами, через різницю цін польське пальне почали скуповувати сусідні країни, що призвело до перебоїв з наявністю пального на станціях Оrlen по всій країні, навіть у Варшаві.
Щоб не лякати громадськість, на заправних пістолетах наклеюють повідомлення про технічне обслуговування. А зараз деякі колонки взагалі зникли.
"За моїми розрахунками, за цей період компанія з 60% "державних" акцій втратила близько $500 млн. Ще стільки ж втратили "приватники", які теж були змушені дотримуватися цін Оrlen. Автоматично це означає величезні втрати державного бюджету від несплати податків (ПДВ та податок на прибуток)", - вважає Куюн.
Експерт не виключає, що згодом до польського нафтового гіганту надійдуть позови від приватних акціонерів, які чимало втратили від "цієї передвиборчої стабільності".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023