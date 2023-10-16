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Пишний: МВФ створив Фонд розбудови спроможностей для України

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Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу України, здійснення реформ. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України», – повідомив Пишний.

За словами очільника Нацбанку, наразі донори вже виділили $14 млн, ціль – зібрати $65 млн.

Пишний повідомив, що на заході в Марракеші під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку були присутні перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат та представники Литви, Словаччини, Японії.

«Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду», – повідомив голова НБУ.

НБУ, МВФ, Пишний
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