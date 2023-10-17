Кацуба: До українського ринку нафти та газу є інтерес міжнародних компаній, але за інвесторів треба боротися

До українського ринку нафти та газу є інтерес в італійських, британських та близькосхідних компаній, але за інвесторів треба боротися.
Про це в інтерв’ю розповів підприємець, власник компанії АЛЬФА ГАЗ Олександр Кацуба.
Підприємець каже, що інвестори очікують від України в першу чергу передбачуваності правил гри та стимулювання інвестицій, а наша інвестиційна політика не відрізняється послідовністю усі роки незалежності.
Після закінчення війни на ринку потрібен баланс між інтересом держави зібрати більше податків і стимулом розширення видобутку. Щоб інвестори вкладалися у галузь потрібно стимулювати буріння нових глибоких та надглибоких свердловин. Це, на думку Кацуби, потребує податкових пільг.
"Я б також (вже зараз, — ред.) активізував роботу з укладання угод щодо поділу продукції з потенційними інвесторами. Це дозволить нарощувати видобуток на заході країни, а потім — на сході та півдні" — каже Кацуба.
Ще важливий акцент — це робота з місцевою владою. Місцеві депутати, правоохоронці повинні припинити дивитися на інвестора як на джерело особистого збагачення. Бо інвестор — партнер для країни та громади. Для залучення інвесторів потрібні низькі ризики втрати інвестиції.
Уряд повинен комунікувати, що будь-які стимули запроваджуються на чітко визначений термін і не можуть бути відкликані чи змінені передчасно. Нові правила мають встановлюватися мінімум на 5-10 років", — резюмує експерт.
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