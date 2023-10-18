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Попри кризу на Близькому Сході Німеччина обіцяє подальшу підтримку Україні та Молдові у боротьбі з росією

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні та Молдові подальшу підтримку у боротьбі з країною-агресоркою росією, попри кризу на Близькому Сході, пише Die Zeit.

"У ці дні, коли ситуація на Близькому Сході тримає нас у напрузі, для мене важливо підкреслити: ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною і з Молдовою", – зазначила глава німецького МЗС на четвертій Конференції прихильників Молдови.

Вона додала, що Німеччина підтримуватиме Молдову в енергетичних та економічних питаннях, а також в реформах на шляху до вступу в ЄС і виділить на ці цілі 95 мільйонів євро наступного року.

Бербок
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