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Гуменюк: Ракети ATACMS посилять український контрнаступ

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Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, як ракети ATACMS, які Україна отримала від США, посилять контрнаступ ЗСУ.

Про це вона повідомила під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

На питання, як поява ракет змінить ситуацію на фронті, Гуменюк зазначила, що це посилить український контрнаступ.

"Контрнаступ – це знищення потужностей ворога в його тилах глибоких. Це основний момент, який дійсно забезпечує можливість робити потім більш активні кроки вздовж лінії фронту й просуватися вперед.

Розуміючи, що ворог останнім часом активізував авіацію. Зокрема, було ясно, що потрібно атакувати ті напрямки, які забезпечують ці його потужності. Так сталося і результат очевидний", – сказала вона

Гуменюк зазначила, що кожна така ракета – це можливість знищити ворога, і вона має бути реалізована військовими максимально ефективно.

"Скільки б їх (ракет ATACMS – прим. ред.) не було, всі вони будуть спрямовані за адресою", – додала вона.

Гуменюк
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