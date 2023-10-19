Гуменюк: Ракети ATACMS посилять український контрнаступ

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, як ракети ATACMS, які Україна отримала від США, посилять контрнаступ ЗСУ.

Про це вона повідомила під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

На питання, як поява ракет змінить ситуацію на фронті, Гуменюк зазначила, що це посилить український контрнаступ.

"Контрнаступ – це знищення потужностей ворога в його тилах глибоких. Це основний момент, який дійсно забезпечує можливість робити потім більш активні кроки вздовж лінії фронту й просуватися вперед.

Розуміючи, що ворог останнім часом активізував авіацію. Зокрема, було ясно, що потрібно атакувати ті напрямки, які забезпечують ці його потужності. Так сталося і результат очевидний", – сказала вона

Гуменюк зазначила, що кожна така ракета – це можливість знищити ворога, і вона має бути реалізована військовими максимально ефективно.

"Скільки б їх (ракет ATACMS – прим. ред.) не було, всі вони будуть спрямовані за адресою", – додала вона.