Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Жовква: Глобальний саміт миру, який ініціює Україна, таки відбудеться

127

Через ситуацію на Близькому Сході Глобальний саміт миру, який ініціює Україна, таки відбудеться.

Про це в етері телемарафону заявив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква.

"Насправді нічого не відкладається і Глобальний саміт миру на порядку денному... Перед цим має відбутися чергова зустріч радників з національної безпеки, а також представників МЗС відповідних країн. Плануємо цю зустріч вже буквально найближчим часом", - сказав Жовква.

Він зазначив, що на третій зустрічі, за оцінками української сторони, зберуться понад 50 представників держав. Вони затвердять дорожні карти, які напрацювали робочі групи щодо кожного пункту миру, а також затвердять остаточні формулювання пунктів формули миру.

Саме на останній зустріч стане відомо, де і коли проведуть саміт, зазначив заступник глави ОПУ.

"Очікуємо, що саме на цій о зустрічі радників буде визначений точний час і місце проведення Глобального саміту миру... Через події, яка зараз відбуваються на Близькому Сході, цей саміт стає ще більш актуальним. Формула миру, про яку говорить зараз Україна і наші партнери, також може бути тим чи іншим чином застосована до того, щоб ці події, які зараз відбуваються в Ізраїлі і навколо, не призвели до ще більшої ескалації, не призвели до більш глобальних наслідків", - наголосив Жовква.

Жовква, саміт миру
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 19 октября 2023
Среда, 18 октября 2023
Вторник, 17 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023