Посол Німеччини: Берлін наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що уряд у Берліні наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.
Про це німецький дипломат сказав в інтерв'ю "Європейській правді".
Він зазначив, що українську сторону поінформували про це рішення.
"Наразі не буде постачань ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це – все, що я можу сказати публічно з цього приводу", – підкреслив Єгер.
Водночас він додав, що одночасно з нещодавнім рішенням про Taurus з'явилася також інформація про підготовку Німеччиною пакету допомоги для України на суму в мільярд євро.
"До нього увійдуть також дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина – можливо, якщо не враховувати США – є провідною країною, що інвестує у вашу ППО", – розповів посол.
Він нагадав, що нещодавно Німеччина оголосила, що надасть Україні ще один комплекс Patriot. Йдеться про повну систему, до якої входять командний пункт, радар, кілька пускових установок і ракети.
"Отже, ми продовжуємо вас підтримувати, і те озброєння, що ми постачаємо, має реальну важливість", – додав Єгер.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 жовтня пояснив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити ескалації війни.
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