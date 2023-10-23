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Гуменюк: росіяни у Херсонській області страждають на "загострення мародерської хвороби"

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росіяни на тимчасово окупованій території (ТОТ) Херсонській області страждають на "загострення мародерської хвороби". Це може означати лише одне - закріплюватись у тих населених пунктах, де мародерять, вони не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Вони чинять подворові обходи і як констатують військові у них йде "загострення мародерської хвороби". Вони пакують речи, дуже багато відправляють за поребрік. Це, як правило ознака того, що вони вже не закріплюються в тих населених пунктах і переміщуються очевидно вглиб. Цілком очевидно, що будуть шукати місце зимівлі - там, де треба буде закріпитися на більш щільних рубежах оборони, де є залізо-бетонні конструкції", - констатувала вона.

За словами Гуменюк, люди переховуються, не хочуть виходити на контакт з окупаційною владою, з представниками колаборантів, навіть з представниками військових.

"Там (на окупованих територіях Херсонської області, - ред.) посилюються поліцейські норми тиску на населення, які окупанти вважають для себе правильними, коли вишукують проукраїнські налаштованих людей, коли вишукують тих, хто ще не отримав російську "червону книжечку" і намагаються провести насильницьку паспортизацію серед того населення, яке можуть дістати з домівок", - додала вона.

Гуменюк
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