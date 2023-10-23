Гуменюк: росіяни у Херсонській області страждають на "загострення мародерської хвороби"

росіяни на тимчасово окупованій території (ТОТ) Херсонській області страждають на "загострення мародерської хвороби". Це може означати лише одне - закріплюватись у тих населених пунктах, де мародерять, вони не планують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Вони чинять подворові обходи і як констатують військові у них йде "загострення мародерської хвороби". Вони пакують речи, дуже багато відправляють за поребрік. Це, як правило ознака того, що вони вже не закріплюються в тих населених пунктах і переміщуються очевидно вглиб. Цілком очевидно, що будуть шукати місце зимівлі - там, де треба буде закріпитися на більш щільних рубежах оборони, де є залізо-бетонні конструкції", - констатувала вона.
За словами Гуменюк, люди переховуються, не хочуть виходити на контакт з окупаційною владою, з представниками колаборантів, навіть з представниками військових.
"Там (на окупованих територіях Херсонської області, - ред.) посилюються поліцейські норми тиску на населення, які окупанти вважають для себе правильними, коли вишукують проукраїнські налаштованих людей, коли вишукують тих, хто ще не отримав російську "червону книжечку" і намагаються провести насильницьку паспортизацію серед того населення, яке можуть дістати з домівок", - додала вона.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023