Ігнат: Українські військові готові до ймовірних масованих атак ворога

росія може готуватися до нових масованих обстрілів України. Проте українські військові готові до ймовірних атак ворога.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Ми не те, що готуємося - ми готові. Тому що 24/7 - це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", - сказав він.
Речник не виключає, що росіяни можуть готуватися до нових масованих атак. Він нагадав, що після чисельних дронових та ракетних атак на Київ ворог взяв паузу. Ймовірно, для того, щоб накопичити ракети.
"Були паузи у них, бо не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора "Іскандери", сьогодні Х-59", - додав Ігнат.
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