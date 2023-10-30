У держдумі рф погрожують конфіскувати європейські активи

Голова державної думи рф в’ячеслав володін пригрозив ЄС за використання заморожених російських активів на користь України.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Спікер російської держдуми заявив, що європейські політики на чолі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн знову почали розмови про нібито крадіжку заморожених коштів рф, щоб «за рахунок них продовжити мілітаризацію Києва».
За це володін пригрозив ЄС симетричною відповіддю.
«Таке рішення вимагатиме від російської федерації симетричної відповіді. У цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти», – додав він.
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