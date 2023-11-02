Українським військовим нагадали, як отримати відпустку за сімейними обставинами

В Україні передбачено кілька видів відпусток для військовослужбовців.
Щорічна основна відпустка може тривати 30 днів. Крім того, за бажанням військового її можна розділити на дві частини, але за умови, що основна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.
Також військовим може надаватися відпустка за сімейними обставинами. За яких сімейних обставин військовому можуть дати відпустку – дізнавалися Факти ICTV.
Відпустка військовослужбовця за сімейними обставинами 2023
За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, питання відпустки за сімейними обставинами регулюється законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.
«Законом встановлено безпосередньо терміни відпусток. Щорічна основна на період воєнного стану може тривати не більше 30 діб. А відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення може тривати не більше 10 календарних днів. Кожна відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець», – каже Кравець.
Щоб оформити відпустку за сімейними обставинами, необхідно:
Які обставин надають право піти у відпустку за сімейними обставинами під час війни
За словами юриста, в законі прописані випадки, які надають військовослужбовцю можливість отримати відпустку за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення.
Отже, відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення:
За рішенням командира військової частини, військовослужбовцям можуть надавати відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.
«Але за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення надається відпустка не більше 10 днів під час дії воєнного стану», – зазначає юрист.