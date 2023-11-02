У ГУР пояснили, чому ЗСУ майже не використовують безпілотники Bayraktar

Безпілотники Bayraktar втратили свою колишню ефективність на фронті і їх майже не використовують.

Причиною стало те. що росіяни поліпшили роботу своїх систем ППО і радіоелектронної боротьби. Про це в інтерв'ю Defense News заявив офіцер Головного управління розвідки Володимир Валюх.

У матеріалі також ідеться про те, що на відміну від початку повномасштабної війни, коли Bayraktar був "зіркою" інформаційного поля, у 2023 році про цей безпілотник майже нічого не чути.

Утім, якщо немає відео з Bayraktar, це не означає, що їх перестали використовувати, додали журналісти.