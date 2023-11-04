Кабмін дозволив АРМА придбати "Військові облігації" на суму 1,8 млрд грн

Кабінет міністрів погодив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбання облігацій внутрішньої держпозики "Військові облігації" на суму 1,8 млрд грн, повідомляє прес-служба АРМА.

"АРМА докладає максимальних зусиль для наповнення бюджету нашої країни та підтримки сил оборони та безпеки. І закупівля військових облігацій є важливим та ефективним компонентом цієї роботи", - цитує прес-служба відомства слова голови Олени Думи.

В АРМА зазначають, що за липень-жовтень 2023 року відомство придбало військових облігацій удвічі більше, ніж за попередній рік.

"Загалом з 24 лютого 2022 року Агентство ініціювало закупівлю військових облігацій на суму близько 3,7 млрд грн", - наголосили у відомстві.