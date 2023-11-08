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The Guardian: 87% людей у світі вважають, що дезінформація вже завдала шкоди політиці їхніх країн

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Понад 85% людей стурбовані впливом дезінформації в інтернеті, а 87% вважають, що вона вже завдала шкоди політиці їхніх країн. Про це повідомляє The Guardian.

Організація Об'єднаних Націй оголосила про план боротьби з цим явищем. Генеральна директорка ЮНЕСКО, Одрі Азулей, заявила, що дезінформація й мова ворожнечі в інтернеті становлять серйозні ризики для соціальної згуртованості, миру і стабільності. Вона наголосила на терміновій необхідності регулювання для забезпечення доступу до інформації та захисту свободи прояву поглядів і прав людини. Опитування, проведене на замовлення ЮНЕСКО, показало, що більшість інтернет-користувачів отримують новини з соціальних мереж, хоча довіра до них є нижчою, ніж до традиційних ЗМІ. Респонденти також висловили стурбованість щодо чимраз більшої ворожнечі в інтернеті.

Опитування, проведене соціологічною компанією Ipsos, у якому взяли участь 8000 осіб із 16 країн, показало, що 68% респондентів вважають соціальні мережі найпоширенішими джерелами фейкових новин. Більшість респондентів вимагають втручання уряду і соціальних медіаплатформ для боротьби з цими явищами. ЮНЕСКО представила план боротьби, який заснований на семи ключових принципах і має регулювати доступ до інформації, захищати права людини й забезпечувати прозорість платформ.

Однак, голова секції ЮНЕСКО з питань свободи вираження поглядів зазначив, що понад 50 країн вже регулюють соціальні медіа, але не завжди відповідають міжнародним нормам свободи слова і прав людини. ЮНЕСКО закликала до створення незалежних і добре забезпечених регуляторів, які б співпрацювали з іншими країнами, щоб запобігти використанню цифровими компаніями національних регуляторних розбіжностей. Важливими заходами є модерування контенту, оцінка ризиків, маркування контенту та більша прозорість політичної реклами під час виборчих кампаній і кризових ситуацій.

ЮНЕСКО планує організувати Всесвітню конференцію регуляторів у 2024 році для обговорення цих проблем.

ООН, ЮНЕСКО, The Guardian
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