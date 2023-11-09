З проєкту держбюджету виключили погашення боргів місцевих бюджетів за 2009-2014 роки

Профільний комітет виключив з держбюджету-2024 статтю про погашення боргів місцевих бюджетів за 2009-2014 роки.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

“Щойно Комітет переглянув своє рішення щодо редакції законопроекту про Державний бюджет України на 2024 рік і змінив положення статті 45, яка передбачала погашення утвореної у 2009-2014 роках заборгованості близько трьохсот місцевих бюджетів перед Держказначейством на загальну суму 8,9 млрд грн (зокрема, бюджетів Києва 3,6 млрд, Харкова 360 млн, Запоріжжя 278 млн, Львова 239 млн, Дніпра 218 млн, Кривого Рогу 159 млн грн тощо)”, - написав Фролов.

Він зазначив, що комітет вирішив прибрати списання цієї заборгованості прямо у законі про Бюджет-2024 і доручити уряду розробити окремий законопроект про механізм такого списання та внести його на розгляд парламенту.

Зі свого боку, голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що комітет переглянув рішення щодо бюджету 2024 року.

“Виключили статтю 45 про погашення боргів ОМС шляхом вилучення цих коштів із залишків на рахунках відповідних громад”, - написала Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що стаття 45 закону «Про Державний бюджет 2024» буде звучати наступним чином:

"Стаття 45. Кабінету Міністрів України розробити механізм та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо врегулювання питання списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України."